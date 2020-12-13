В Канаде государство будет выплачивать компенсацию, если после вакцинации у пациентов будут серьезные побочные эффекты.

Об этом сообщает Агентство национального здоровья страны.

Правило распространяется на все утвержденные Департаментом здравоохранения вакцины от коронавируса. Программа призвана убедиться в наличии доступа всех канадцев к поддержке в случае побочной реакции на вакцину.

Агентство акцентирует, что в Канаде лицензированы только вакцины, научные данные которых были тщательно и независимо проверены. Вакцины также тщательно контролируются на рынке, и их можно быстро отменить, если обнаружат проблемы безопасности. Несмотря на суровость клинических испытаний и прекрасную практику введения вакцин, небольшое количество канадцев почувствует побочную реакцию после прививки. Этот эффект может быть вызван самой вакциной или прививкой.

«Как любое лекарство, вакцины могут вызвать побочные последствия и реакцию. Иногда возможна также бурная побочная реакция на прививку. Вероятность этого очень низкая — менее одного случая на миллион — и мы обязаны помочь, если это случится», — отметили в Агентстве.

Напомним, Украина бесплатно получит более 8 млн доз вакцины от COVID-19.