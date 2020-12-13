По состоянию на 13 декабря ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений — в Киеве, в Черкасской и Сумской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Киеве — 746,0, в Черкасской области — 731,3, в Сумской области — 707,1, и в Запорожской области — 705,1 (-).

Самый низкий показатель заболеваемости: в Винницкой области — 164,3, в Кировоградской области — 224,2 и в Закарпатской области — 235,6.

Напомним, в Украине на утро воскресенья 13 декабря зафиксировано уже 894 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост — 9176.