В Украине за минувшие сутки подтвердили 9176 новых случаев коронавирусной болезни. А выздоровели 7563 пациента.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«9176 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 13 декабря 2020. В частности, заболели 494 ребенка и 313 медработников», - указано в сообщении.

При этом за прошедшие сутки госпитализировали 2969 человек. Умерли 156 пациентов.

За сутки осуществили 41 489 тестирований (методом ПЦР - 33593, методом ИФА - 7896).

За все время пандемии в Украине заболело 894 215 человек; выздоровели - 501 564 человека; а умерли - 15 154 пациентов.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628) и Запорожской (535) областях», - отметил министр.

Напомним, Украина бесплатно получит более 8 млн доз вакцины от COVID-19.