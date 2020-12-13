также в разделеОбщество
Актер Бенюк заявил, что переболел коронавирусом 7
Степанов: По уровню смертности от коронавируса Украина в Европе на 29-м месте 9
Полиция установила личность погибшего при пожаре в Полтаве 16
СБУ открыла дело о госизмене из-за гимна Венгрии 17
На дорогах Украины гололедица, в ряде областей туман 16
Из-за тумана на дорогах будет опасно 31
Украина бесплатно получит более 8 млн доз вакцины от COVID-19 67
Гололед на дорогах: в МВД дали рекомендации водителям 17
Маркив побывал в зоне проведения ООС 20
Сегодня отмечают День Сухопутных войск Украины 12
11 декабря. Картина дня 17
В СБУ отреагировали на производство под Киевом игрушек для армии РФ 39
Восстановившегося через суд экс-беркутовца уволили из МВД 40
МИД: РФ планирует использовать Интерпол для политического преследования Маркива 29
Денисова: В плену боевиков находится 241 украинец 12
В Минздраве назвали сценарии вакцинации от COVID-19 62
МВД: РФ хочет ограничить передвижение Маркива по другим странам 29
Заболевшего COVID-19 Труханова госпитализировали 22

В Украине за минувшие сутки подтвердили 9176 новых случаев коронавирусной болезни. А выздоровели 7563 пациента.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«9176 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 13 декабря 2020. В частности, заболели 494 ребенка и 313 медработников», - указано в сообщении.

При этом за прошедшие сутки госпитализировали 2969 человек. Умерли 156 пациентов.

За сутки осуществили 41 489 тестирований (методом ПЦР - 33593, методом ИФА - 7896).

За все время пандемии в Украине заболело 894 215 человек; выздоровели - 501 564 человека; а умерли - 15 154 пациентов.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628) и Запорожской (535) областях», - отметил министр.

Напомним, Украина бесплатно получит более 8 млн доз вакцины от COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

32
Теги