также в разделеПолитика
КСУ обещают учитывать критические замечания Венецианской комиссии 8
Зеленский поддержал выводы Венецианской комиссии по КСУ 16
В ОП анонсировали новую встречу нормандских советников 7
Зеленский примет участие в заседании Венецианской комиссии, где утвердят решение по КСУ 42
Волошин: Для Зеленского самое страшное, что путь к российской вакцине по низкой цене проложил именно Медведчук 53
Мэр Черкасс извинился перед Зеленским 30
Глава Днепропетровской ОГА при Порошенко снова возглавил область 30
Маруся Звиробий будет баллотироваться в Раду от «ЕС» 20
Евросовет принял решение о продлении экономических санкций против РФ 12
«Венецианка» советует Украине изменить закон о КСУ 20
Украина надеется на участие Молдовы в Крымской платформе 8
Комитет рекомендует Раде принять два законопроекта о восстановлении полномочий НАПК 10
Лазарев: Если бы власть была проукраинской, она бы воспользовалась инициативой Медведчука, и у нас была бы своя вакцина 17
Молчанов о вакцине от коронавируса: Медведчук предложил готовый вариант 43
Кравчук предложил усилить давление на РФ, отключив от SWIFT 24
Разумков: В некоторой степени я уже президент 32
В ЕС считают, что за ложь в декларациях штрафовать недостаточно 15
Кравчук: Плана «Б» по Донбассу еще нет 13

Верхняя палата Конгресса США повторно одобрила проект закона об ассигнованиях на национальную оборону-2021, который предусматривает помощь Украине, а также санкции против российского проекта газопровода «Северный поток-2».

Голосование состоялось в пятницу, передает Укринформ.

Проект закона поддержали 84 сенатора, «против» были только 13. Это означает возможность для верхней палаты преодолеть вето президента в случае блокирования закона главой Белого дома.

Палата представителей США утвердила этот законопроект 8 декабря. Документ поддержали 335 конгрессменов, против высказались 78 законодателей.

Таким образом, обе палаты Конгресса США приняли проект закона количеством более двух третей законодателей, необходимых для преодоления президентского вето.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3786 грн.
5
Теги