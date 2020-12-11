Верхняя палата Конгресса США повторно одобрила проект закона об ассигнованиях на национальную оборону-2021, который предусматривает помощь Украине, а также санкции против российского проекта газопровода «Северный поток-2».

Голосование состоялось в пятницу, передает Укринформ.

Проект закона поддержали 84 сенатора, «против» были только 13. Это означает возможность для верхней палаты преодолеть вето президента в случае блокирования закона главой Белого дома.

Палата представителей США утвердила этот законопроект 8 декабря. Документ поддержали 335 конгрессменов, против высказались 78 законодателей.

Таким образом, обе палаты Конгресса США приняли проект закона количеством более двух третей законодателей, необходимых для преодоления президентского вето.