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Спортсмены из России чаще всего нарушали антидопинговые правила в 2018 году. Об этом говорится в отчете Всемирного антидопингового агентства (WADA), обнародованном 10 декабря 2020.

Россияне нарушили правила 144 раза, передает Радио Свобода.

На втором месте по количеству нарушений находится Италия, на третьем – Франция. Больше всего зарегистрированных нарушений среди российских спортсменов было у легкоатлетов, тяжелоатлетов и лыжников. Общее количество нарушений антидопинговых правил мире составила 1923 Они зафиксированы у спортсменов из 117 стран в 92 видах спорта. Больше всего - в велоспорте, легкой и тяжелой атлетике.

В начале декабря президент США Дональд Трамп подписал «Антидопинговый закон Родченкова». Документ предусматривает возможность преследования со стороны Соединенных Штатов любого человека за причастность к допинговому сговору на международных соревнованиях с участием американских атлетов. «Акт Родченкова» распространяется на нарушения, совершенные даже за пределами США. Нарушителям закона грозит до 10 лет тюрьмы.

Всемирное антидопинговое агентство раскритиковало решение Вашингтона. По мнению WADA, закон ставит под угрозу сложившуюся систему борьбы с допинговыми нарушениями.

Закон назван именем Григория Родченкова – бывшего председателя Московской антидопинговой лаборатории. Именно этот человек несколько лет назад обнародовал данные о государственной поддержке допинга в российском спорте на соревнованиях, в том числе на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Москва отрицает причастность к допингового скандала.
ForUm

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