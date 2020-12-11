также в разделеРелигия
Митрополит Онуфрий расскажет о сбывшемся пророчестве Андрея Первозванного 11
В УПЦ рассказали о социальной деятельности Церкви в борьбе с пандемией 12
Митрополит УПЦ посоветовал, как провести Рождественский пост 7
На Винничине освящен новый храм УПЦ 11
На Ивано-Франковщине освящен престол для общины УПЦ, пострадавшей от захвата ПЦУ 10
Епископ УПЦ рассказал о необыкновенном даре Митрополита Онуфрия 17
Жизнь УПЦ в 2020-м году в цифрах: количество приходов, священников, монастырей 14
УПЦ передала более 2 млн гривен Антиохийской Церкви на восстановление храмов, пострадавших от взрывов 11
В УПЦ канонизировали 5 святых и избрали нового епископа 8
УПЦ передала 2,5 млн гривен и более 450 тонн гуманитарной помощи медикам и нуждающимся 7
Синод УПЦ дал оценку заявлению Патриарха Варфоломея о статусе Церкви 43
Предстоятелю УПЦ вручили высшую церковную награду: торжества в честь 30-летия епископского служения Митрополита Онуфрия 17
Иерархи Поместных Церквей присылают поздравления Предстоятелю УПЦ c 30-летием архиерейской хиротонии 11
Управделами УПЦ: На примере нашего Предстоятеля видим, что и в XXI веке путь к святости открыт 24
Митрополит Антоний рассказал о духовном опыте, который получает каждый, кто общается с Предстоятелем УПЦ 9
Митрополит УПЦ объяснил, в чем отличие свободы от распущенности 12
В Полтаве УПЦ передала благотворительную помощь детскому психиатрическому отделению 36
В УПЦ рассказали, как вернуть доверие к людям 11

Самая большая иллюзия человека заключается в уверенности, что он сам способен достигнуть счастья.

Фото: Митрополит Антоний / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Фома в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Без Бога это совершенно невозможно. Все достижимое в человеческой жизни, в земном отношении, к счастью не приводит. Мы можем радоваться какое‑то время новым вещам, знакомству, открытиям, но при этом возникает интересный парадокс: чем больше радости земной, тем больше пустоты появляется в душе человеческой.

Человек не знает, куда себя деть, что еще придумать, чтобы заглушить в своем сердце устремленность к Богу, потому что душа человеческая успокаивается только в Нем. Все остальное — мираж, пустота и тупик», — сказал митрополит Антоний.

По словам Владыки, для счастья человеку необходимо, чтобы Бог присутствовал в его жизни. А для этого нужно научиться смирению.

«Смирение — это та черта, которая дает человеку возможность купаться в благодати Божией. Если нет смирения — нет благодати, а следовательно, нет и счастья. Даже если нам кажется, что все у нас хорошо, что мы обладаем какими‑то талантами и дарами, но при этом у нас нет смирения, то все это ведет к гордости человеческой, а значит, к краху», - подытожил управделами УПЦ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2800 грн.
6
Теги