За прошедшие сутки, 10 декабря, российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, говорится в сводке ООС.

Так, в районе ответственности наших бригад неподалеку населенных пунктов Водяное и Лебединское противник открывал огонь из гранатометов различных систем, а у Марьинки – со станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Также противник вел обстрел украинских позиций из стрелкового оружия вблизи населенного пункта Старогнатовка.

Еще три нарушения режима прекращения огня зафиксировано в пригороде Авдеевки. Здесь враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Огневые провокации противника не несли угрозы украинскому защитникам, поэтому наши воины оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. С начала текущих суток, 11 декабря, по всей линии разграничения сторон наблюдается тишина. Режим прекращения огня сохраняется в полной мере.