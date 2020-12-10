В Киеве и других крупных городах Украины продолжается борьба с, так называемыми, «брокерами», которые по факту оказываются банальными мошенниками и аферистами , наживающимися за счет финансовой безграмотности населения.

Примеров компаний, по отношению к которым ведутся расследования, к сожалению, хватает, так как они появляются, как грибы после дождя. Что еще хуже, организаторами у подобных «проектов» остаются одни и те же лица.

Ликвидация и клоны

Одним из показательных примеров псевдо-брокеров, которые вели и ведут свою деятельность на территории страны, является FreshForex (ликвидированное ООО «Фреш Форекс Украина»). О нем, его учредителях и последователях опубликована информация на сайте .

Усложняет борьбу с «грязными» брокерами, которые предлагают якобы сделки на бирже, появление массы проектов-клонов на месте ликвидированных или компрометированных. Вот лишь краткий список таких проектов: freshforex.com или freshforex.org, dax100.org, fxcoins.org/ru, daxioma.com/ru, fxspace.org, i-want.broker/ru/ или i-want.trade, nas-broker.com и многие другие.

Работают они по схожей схеме – арендуют офис в Киеве, Одессе, Чернигове или другом крупном городе, нанимают персонал для холодных звонков, ищут «клиентов», обещая им легкие деньги, а потом правдами и неправдами присваивают их себе чужие сбережения.

Многие компании объединяют заведенные дела, сотни обманутых жертв среди «инвесторов» и «трейдеров». Расследования инициируются не только в Украине , но и за ее пределами. Например, в Израиле, так как такие «проекты» нередко нацелены на самую широкую аудиторию.

Кто у руля

В контексте FreshForex и последовавших за ним копий с той же тематикой и направленностью стоит упомянуть несколько фамилий организаторов – Мартынюк и Кравчун.

Они продолжают вести «грязный» бизнес с биржевым «душком», прячась за посредников или свои же собственные компании, которые выполняют часть работы – ищут «менеджеров» для поиска клиентов, отмывают деньги.

У Мартынюка это «ПРОФ ЕДВАЙС» и «МК ПАРТНЕР», а у Кравчуна такие ООО, как «МК КОНСАЛТИНГ ГРУП», «Ембием Юкрейн», «Телепорт Украина», «Omni Stock Investment» и несколько еще.

Информацию, доказывающую связь между упомянутыми фамилиями и компаниями, можно найти в свободном доступе – реестрах, СМИ, независимых публикациях.

Не всегда найти и наказать виновных за организацию откровенно мошеннических проектов удается быстро и справедливо. В том числе из-за связей с чиновниками и депутатами, медлительности машины правосудия и бюрократических проволочек.

Дальнейшие действия

Тем не менее, борьба с псевдо-брокерами продолжается . Спасибо за это стоит сказать не6 только подразделениям киберполиции в Украине и других странах, но и простым пользователям, которые пытаются вывести на чистую воду финансовых махинаторов.

Тем, кто уже стал жертвами упомянутых или схожих проектов, рекомендуется также писать заявления в кибполицию, и если потребуется – писать повторно, требовать возврат средств у «брокеров», начинать процедуру чарджбека.

А еще – повышать грамотность в отношении инвестиций и биржевых сделок, понимая, что слишком привлекательные условия и обещания легких денег могут быть признаком мошенников.