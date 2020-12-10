также в разделеОбщество
Ислямов намерен обратиться в ЕСПЧ из-за приговора в Крыму 3
В Кривом Роге чиновник горсовета с сообщниками украли 6 миллионов 7
Подкуп главы ФГИУ: Суд арестовал подозреваемого с правом залога 10
Шмыгаль: Государство оставляет за собой право безотлагательно усиливать карантин 7
Президента Нацакадемии аграрных наук задержали на крупной взятке 34
Ресторанам запретили проводить праздничные вечеринки в новогоднюю ночь 23
Из-за убийства украинца глава пограничной службы Португалии подала в отставку 16
Во время локдауна КПВВ будут работать в штатном режиме 8
Украина подаст вторую часть заявки на вакцину от COVID-19 на следующей неделе 14
В трех областях Украины из-за непогоды ограничили движение транспорта 35
Шмыгаль прогнозирует в январе до 25 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки 30
В Кабмине пояснили выбор даты введения локдауна 27
Оккупанты заочно приговорили владельца ATR Ислямова к 19 годам колонии 26
Названа категория украинцев, чаще всего болеющих коронавирусом 52
Минздрав: Локдаун должен снизить заболеваемость COVID-19 на 40-50% 17
Спивак: То, что Россия готова предоставить нам технологию вакцины – это полностью заслуга Медведчука 39
В Минздраве рассказали, как будут работать магазины во время локдауна 33
Януковичу назначили государственного адвоката 11

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех евреев с Ханукой.

«Счастливой Хануки, праздником света и чудес! Искренние поздравления евреям всего мира! Пусть дух веселых праздников сопровождает вас в течение всего следующего года и приносит мир и радость в каждый дом. Желаю, чтобы магия Хануки никогда не заканчивалась, как и ее дары», - сообщается в Twitter Зеленского.

Ханука – иудейский праздник чуда, победы в войне между святостью и нечистотой. В переводе с иврита слово «Ханука» означает «преданность». Ее еще называют «праздником восьми свечей» или «праздником огней». Это одно из главных иудейских праздников, его символ - светильник ханукия с зажженными восемью свечами.

В 2020 году Ханука начинается 10 декабря, а заканчивается 18 декабря.

Праздник начнется с заходом солнца, и в это время евреи зажгут первую свечу на ханукии – специальном праздничном подсвечнике. Это самая главная традиция Хануки и она продолжается на протяжении всех 8 дней празднования. Ежедневно количество свечей увеличивается на одну, а ханукия по вечерам ставится на подоконник.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1566 грн.
12
Теги