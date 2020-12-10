Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех евреев с Ханукой.

«Счастливой Хануки, праздником света и чудес! Искренние поздравления евреям всего мира! Пусть дух веселых праздников сопровождает вас в течение всего следующего года и приносит мир и радость в каждый дом. Желаю, чтобы магия Хануки никогда не заканчивалась, как и ее дары», - сообщается в Twitter Зеленского.

Ханука – иудейский праздник чуда, победы в войне между святостью и нечистотой. В переводе с иврита слово «Ханука» означает «преданность». Ее еще называют «праздником восьми свечей» или «праздником огней». Это одно из главных иудейских праздников, его символ - светильник ханукия с зажженными восемью свечами.

В 2020 году Ханука начинается 10 декабря, а заканчивается 18 декабря.

Праздник начнется с заходом солнца, и в это время евреи зажгут первую свечу на ханукии – специальном праздничном подсвечнике. Это самая главная традиция Хануки и она продолжается на протяжении всех 8 дней празднования. Ежедневно количество свечей увеличивается на одну, а ханукия по вечерам ставится на подоконник.