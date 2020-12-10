также в разделеПроисшествия
Сутки в ООС: 9 нарушений перемирия, сбит вражеский беспилотник 8
На Тернопольщине разбился самолет, пилот погиб 23
За время «тишины» на Донбассе погибли 4 военных, 15 – получили ранения 13
В Полтаве с ночи тушат пожар в кинотеатре, найдено тело мужчины 17
В Одессе пытались поджечь BMW «коктейлем Молотова» 5
ООС: Боевики стреляли у Авдеевки, потерь нет 7
В Украине – 12585 новых случаев COVID-19, более 14 тысяч человек выздоровели 19
На Киевщине преступник бросил гранату и обстрелял полицейских 18
В курортной Кирилловке из-за шторма затопило десятки баз отдыха 96
На Одесчине мужчина избил полицейского, а на его напарника натравил собаку 19
В Украине число выздоровевших от COVID-19 снова превысило число заболевших 44
За сутки боевики 4 раза обстреляли украинские позиции 9
Мужчина стрелял по подростку в Николаеве. У того претензий нет, но дело открыто 12
На Киевщине упал легкий самолет 82
В ДТП погиб боец батальона Луганск-1 13
В Черкассах сбили пожилую женщину и ребенка, водителя задержали 13
На Донбассе боевики дважды обстреляли силы ООС 16
Снайпер боевиков ранил украинского военного на Донбассе 17

В Одессе полицейские задержали мужчину, который в общепите заявил об угрозе безопасности людей, сообщила пресс-служба полиции.

Гражданин доставлен в Приморский отдела полиции, где с ним проводятся неотложные следственные действия.

Правонарушитель, держа руку под курткой, сообщил администрации кафе, что у него граната, которую он собирается взорвать, и потребовал вызвать полицию.

На место происшествия немедленно прибыли правоохранители.

Была введена специальная полицейская операция. После нескольких переговоров мужчина был задержан.

Взрывных устройств у гражданина правоохранители не обнаружили. По словам мужчины, к неправомерным действиям его подтолкнула сложная жизнь.

По данному факту полицейские начали производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о задержании фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги