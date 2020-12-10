В Одессе полицейские задержали мужчину, который в общепите заявил об угрозе безопасности людей, сообщила пресс-служба полиции.

Гражданин доставлен в Приморский отдела полиции, где с ним проводятся неотложные следственные действия.

Правонарушитель, держа руку под курткой, сообщил администрации кафе, что у него граната, которую он собирается взорвать, и потребовал вызвать полицию.

На место происшествия немедленно прибыли правоохранители.

Была введена специальная полицейская операция. После нескольких переговоров мужчина был задержан.

Взрывных устройств у гражданина правоохранители не обнаружили. По словам мужчины, к неправомерным действиям его подтолкнула сложная жизнь.

По данному факту полицейские начали производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о задержании фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.