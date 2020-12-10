Неизвестные напали на консульство Украины в Судане с целью ограбления, их задержали с поличным. Об этом заявил консул Украины в Судане Муса Мохамед Саид, сообщает Укринформ со ссылкой на суданское информагентство Suna.

По словам бригадного генерала Джамала Джумаа, официального представителя Сил оперативной поддержки (RSF), вооруженные преступники проникли на территорию консульства во вторник, 8 декабря, с целью ограбления. Двое из них были переодеты в военную форму и форму RSF, двое в гражданской одежде.

Бойцам RSF, прибывшим на место инцидента, удалось задержать подозреваемых на месте преступления.

Данную информацию подтвердил агентству консул Украины Муса Мухаммад Саид. По его словам, похищенные деньги и имущество были возвращены.

Украинский дипломат отметил, что лично явился в полицейский участок, чтобы опознать преступников.