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Южный циклон Yvonne ближайшей ночью принесет в западные, северные, а также Винницкую области мокрый снег и дождь, или даже ледяной дождь, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Однако уже днем ​​антициклон с северо-востока оттеснит циклон, осадки вероятны лишь местами в западной части Украины, а в большинстве областей будет преобладать сухая погода.

Ветер 11-го декабря будет юго-восточным, до штормовых порывов.

Температура воздуха ближайшей ночью ожидается 0-3 градуса мороза, на востоке, а также на Полтавщине, Сумщине, в Днипре с районами -3-7 градусов, в Одесской области и в Крыму + 2 + 6 градусов.

В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах нуля градусов, на востоке будет до 2 мороза, на западе и юге + 3 + 8 градусов.

В Киеве пятница ожидается влажной, однако днем ​​осадки прекратятся. Ветер остается еще порывистым, некомфортным, восточный, юго-восточный. Ночью еще немного подморозит, а в течение дня потеплеет до +1 градуса.
ForUm

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