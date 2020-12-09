Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о возможных изменениях в переговорном процессе по решению конфликта на Донбассе.

«Основные тенденции будут сохраняться, потому что если свои позиции в «нормандском» формате сдаст Германия, то свято место пусто не бывает – возможно, США захотят получить лидерство в вопросе решения конфликта на Донбассе. Германия и Франция в этом не заинтересованы, это открыто артикулируется той стороной. Поэтому, я думаю, нормандский формат имеет свою перспективу, но если он будет еще усилен, например, институтом спецпредставителя США, как это было, когда работал Курт Волкер, и такая перспектива реальна на сегодняшний день – то, конечно, он («нормандский» формат – ред.) будет еще более эффективным в решении этих вопросов», - заявил Гармаш.

Он подчеркнул, что слышал слова советника украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, который сказал, что плана «Б» в переговорном процессе по Донбассу не будет, что в нем нет необходимости.

«Я это поддерживаю, потому что если есть прогресс по «нормандской четверке» и «минскому» процессу в том числе, то отказываться от перспективного направления, а оно сегодня перспективное, потому что мы видим, как Россия хочет отказаться от формата «нормандской» четверки и хочет сохранить формат ТКГ, которая сегодня превратилась в пятистороннюю – то изменения грядут. Позиция Украины будет более решительной и принципиальной. Потому что если еще год назад Зеленский надеялся договориться с Путиным, то сегодня эта иллюзия закончилась. Я так думаю, сегодня мы больше надеемся не на договоренность с Путиным, а на наше партнерство с западными странами и на консолидированное давление на Путина. Поэтому тактика будет меняться и в ТКГ, и в «нормандском» формате. Может быть, планом «Б» будет продолжение дипломатической линии, но более решительной и консолидированной с нашими западными партнерами», - отметил представитель Украины в ТКГ.