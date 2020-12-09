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Детективы НАБУ разоблачили одного из руководителей территориального управления госгеокадастра и его посредника при предоставлении второй части неправомерной выгоды за неотмену решений о предоставлении разрешений на разработку проектов землеустройства, их утверждения и передачи земельных участков в собственность граждан председателю Госгеокадастра. Об этом сообщила пресс-служба САП.

Досудебным расследованием установлено, что руководитель Главного управления Госгеокадастра в одной из областей и его посредник разработали и внедрили противоправную схему по выдаче за неправомерную выгоду приказов о предоставлении разрешений на разработку проектов землеустройства, их утверждения и передачи земельных участков в собственность граждан, которые затем должны их предоставить в пользование заинтересованным представителям фермерских хозяйств.

За беспрепятственную реализацию такой схемы и неотмену решений указанные лица  сначала предложили, а затем передали главе Госгеокадастра двумя частями неправомерную выгоду на общую сумму 51 тыс. 900 долларов.

Сейчас два человека задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, причастность других лиц к совершению преступления дополнительно устанавливается. Следственные действия продолжаются.  
ForUm

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