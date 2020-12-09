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Людям с сильными аллергическими реакциями следует пока воздержаться от COVID-вацинации, сообщает Укринформ со ссылкой на ВВС.

Предупреждение возникло на фоне того, что во вторник у двух сотрудников Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании была аллергическая реакция после укола вакцины от Pfizer и BioNTech. Считается, что у них была анафилактоидная реакция (кожная сыпь, одышка, падение артериального давления).

У обоих и раньше наблюдались серьёзные аллергические реакции, в следствии чего они имели с собой инъекции с адреналином. Пострадавшие получили необходимую помощь и сейчас чувствуют себя хорошо.

На фоне этих случаев британское Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения посоветовало всем, у кого когда-либо была серьезная реакция на лекарства, продукты питания или вакцины, воздержаться от прививки.

Как отмечает издание, подобные аллергические реакции случаются редко, но все равно происходят и с другими вакцинами, в частности аллергия может возникнуть на ежегодную прививку от гриппа.

Подобные реакции не наблюдались в клинических испытаниях вакцины Pfizer и BioNTech, в которых было вакцинировано более 20 000 человек. Однако и людей с аллергическими реакциями в анамнезе не принимали в качестве добровольцев.

Напомним, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации 5 декабря получил от Украины первую часть заявки к мировой инициативе COVAX на 8 млн доз вакцины от COVID-19.
ForUm

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