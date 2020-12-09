Украина подтверждает свою готовность в дальнейшем работать в рамках «нормандского формата» для выполнения достигнутых лидерами стран-участниц договоренностей об урегулировании ситуации на востоке страны, заявили в Трехсторонней контактной группе.

«Сегодня годовщина Парижского саммита лидеров стран «Нормандского формата». Выполнение договоренностей лидеров Н4, как и всего пакета Минских договоренностей, остаются для Украины основой политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта и восстановления мира на Донбассе», - говорится в заявлении украинской делегации.

Отмечается, что в течение этого года делегация для участия в ТКГ прилагала активные усилия для выполнения задач на пути продвижения по этапам мирного урегулирования конфликта.

«Благодаря активизации деятельности ТКГ как важного консультативного механизма имплементации Минских договоренностей и принятию в июле 2020 дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, стабилизировалась ситуация с безопасностью в зоне конфликта, что, несмотря на продолжение провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, имело следствием существенное уменьшение количества человеческих жертв и разрушений критической инфраструктуры», - заявили в делегации.

В декабре 2019 и апреле 2020 года состоялись взаимные обмены удерживаемыми лицами, благодаря которым удалось вернуть из плена многих наших соотечественников. Украинская сторона следующими шагами видит:

дальнейшее освобождение удерживаемых лиц,

обеспечение полного и безусловного допуска международных организаций, прежде всего Международного комитета Красного креста, ко всем удерживаемым лицам,

открытие и надлежащее функционирование пунктов пропуска через линию разграничения,

выполнение условий безопасности (разминирование, разведения войск),

продолжение обсуждения рабочих предложений Украины по выполнению политических аспектов Общего согласованных выводов Парижского саммита от 9 декабря 2019 года. «Украина благодарна Германии и Франции, а также ОБСЕ за активную посредническую роль в урегулировании конфликта и усилия по возвращению мира на Украинскую землю и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», - отметили в делегации.

Также Украина призывает Российскую Федерацию принять все надлежащие шаги для продолжения работы упомянутых форматов для выполнения всех решений, принятых на уровне лидеров четырех стран, а также осуществить реальные шаги по урегулированию вооруженного конфликта на основе норм и принципов международного права, уважения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.