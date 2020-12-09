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Укрпочта обратилась в правоохранительные органы и киберполицию Украины для расследования мошеннической рассылки, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Так, вечером субботы, 5 декабря, в сети появилась информация о том, что пользователи почтовых операторов получают письма о необходимости доплатить пошлину, в том числе и от имени Укрпочты.

«Компания призывает не реагировать на них, ведь это мошенническая рассылка, направленная на завладение данными банковских карточек», - говорится в сообщении.

Служба информационной безопасности Укрпочты уже обратилась в правоохранительные органы и киберполицию, чтобы остановить распространение фишинговых сообщений и заблокировала мошеннические сайты для сбора данных банковских карточек.

5 декабря в контакт-центр Укрпочты поступил ряд обращений клиентов по электронным письмам якобы от имени Укрпочты. В письме говорилось о том, что нужно оплатить дополнительную пошлину в размере 2,15 грн для получения международного отправления.

По указанной в письме ссылке пользователи попадали на фальшивый сайт, имитирующий официальный интернет-сайт Укрпочты, для осуществления дополнительной оплаты. На самом деле, таким образом мошенники собирали данные банковских карточек для дальнейшего незаконного снятия средств.

Укрпочта обращается к пользователям с просьбой быть внимательными и не указывать свои данные на непроверенных ресурсах.

Также компания успокаивает клиентов, что утечки базы данных не было. Служба информационной безопасности проанализировала обращения в контакт-центр и обнаружила, что большинство получателей фишинговых писем имели почту на доменах meta.ua и i.ua. Укрпочта советует пользователям, которые создали свои электронные адреса с помощью названных площадок, быть особенно осторожными и проверять письма, которые они получают от неизвестных адресантов. Сейчас правоохранительные органы выясняют все детали о мошенничестве и подделке электронной почты компании. Чтобы не пострадать от мошеннической атаки, Укрпочта советует:

1. Проверять адресата. Рассылка мошеннических писем осуществлялось с фальшивой электронной почты. Основные источники рассылки о статусе отправления Укрпочты: Viber, SMS-сообщения и звонок из контакт-центра Укрпочты. Все сведения о начисленных пошлинах можно узнать только у оператора в отделении Укрпочты. Порядок таможенного оформления можно найти на официальном сайте компании.

2. Проверять ссылки в письме и не переходить по сомнительным. Единственный правильный сайт Укрпочты ukrposhta.ua.

3. Не вводить данные своих банковских карточек, не проверив безопасность ресурса. Если пользователь вводит данные банковской карты - мошенники получают доступ к ней. В случае если злоумышленники получили данные карты - нужно обратиться в банк, в котором было выдано карточку, заблокировать ее и перевыпустить платежную карточку для предотвращения снятия мошенниками средств.

4. Обращаться в киберполицию Украины в случае подозрения мошенничества.
ForUm

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