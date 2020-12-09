Президент России Владимир Путин подписал 8 декабря несколько законов, закрепляющих положения одобренных летом нынешнего года поправок к Конституции, сообщает Радио Свобода.

Среди них – пакет законов об ужесточении наказания за отчуждение российских территорий и призывы к нему. Документы опубликованы на портале правовой информации.

Уголовный кодекс, в частности, дополняется новой статьей («Нарушение территориальной целостности»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет за отчуждение части территории или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности, за исключением делимитации, демаркации, редемаркации границы России с сопредельными государствами.

За призывы к нарушению территориальной целостности, совершенные впервые, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, а за повторные подобные призывы в течение года – уже уголовная с возможностью лишения свободы на срок до четырех лет.

По российскому законодательству, частью территории России, в частности, признается оккупированный в 2014 году Крым, который Украина и большинство стран мира считают украинской территорией.

Подписан и закон о приоритете российской Конституции над международными соглашениями и решениями межгосударственных органов – что предусматривает неисполнение Россией решений межгосударственных органов, если они будут сочтены противоречащими российской конституции. Решения о невозможности исполнять такие решения – в том числе речь идет и о решениях международных судов – будет Конституционный суд. Ряд комментаторов ранее связывал внесение в Конституцию соответствующей поправки, в частности, с жалобой бывших акционеров ЮКОСа, которая дошла до Верховного суда Нидерландов – в нижних инстанциях суды обязали Россию выплатить 57 млрд долларов компенсации.

В июле 2014 года, через несколько месяцев после аннексии Россией украинского Крыма, в российское уголовное законодательство были внесены изменения, ужесточающие ответственность за публичные призывы к сепаратизму. В частности, за призывы к сепаратизму с использованием средств массовой информации, в том числе интернета, было установлено наказание до пяти лет лишения свободы. Впоследствии эта статья послужила поводом для преследования целого ряда крымских журналистов и активистов, которые не признают российский статус полуострова.

Часть границ России не признаны или не полностью признаны мировым сообществом. Москва считает частью своей территории аннексированный украинский Крым и южные Курильские острова, на которые претендует Япония. Российский парламент не ратифицировал советское соглашение с США о границе в Беринговом проливе. Не до конца демаркирована граница с Эстонией и с Украиной в Керченском проливе. Кроме того, крупный регион Российской Федерации – Туву – считает частью своей территории частично признанное государство Тайвань.