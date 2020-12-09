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За прошедшие сутки, 8 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Так, неприцельные выстрелы из стрелкового оружия зафиксированы вблизи Авдеевки, говорится в сводке ООС.

«Эта огневая провокация противника не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли», - говорится в сообщении.

Боевых потерь в результате вражеских выстрелов не было.

С начала текущих суток, 9 декабря, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.  
ForUm

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