За прошедшие сутки, 8 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Так, неприцельные выстрелы из стрелкового оружия зафиксированы вблизи Авдеевки, говорится в сводке ООС.
«Эта огневая провокация противника не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли», - говорится в сообщении.
Боевых потерь в результате вражеских выстрелов не было.
С начала текущих суток, 9 декабря, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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