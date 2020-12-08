Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе онлайн-встречи обсудил с Высоким представителем ЕС, вице-президентом Европейской Комиссии Жозепом Боррелем и Комиссаром Европейского Союза по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи ключевые вопросы повестки дня отношений Украина-ЕС. Стороны договорились провести очередное заседание Совета ассоциации в Брюсселе 11 февраля 2021, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

Шмыгаль поблагодарил ЕС за готовность продолжить активный диалог по вопросам реализации Европейского зеленого курса.

Премьер-министр предложил рассмотреть возможность налаживания диалога между украинскими и европейскими компаниями и ассоциациями с целью ускорения взаимной интеграции в цепочки производства и поставки продукции.

Глава правительства подчеркнул, что Украина прилагает максимум усилий с целью имплементации целей Соглашения об ассоциации с ЕС.

«Мы продолжаем проводить системные реформы и глубокие преобразования. Европейская интеграция является основой программы действий правительства, а выполнение Соглашения об ассоциации – наша дорожная карта реформ», - отметил Шмыгаль.

Он выразил надежду, что во время 7-го заседания Совета ассоциации будут обсуждены приоритетные направления взаимодействия и сферы общего интереса для выполнения Соглашения об ассоциации и достижения ее целей.

«Ожидаю, что предстоящая встреча обеспечит прогресс в дальнейшем развитии политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, что будет отражено в итоговых документах», - подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что Украина ожидает от заседания Совета ассоциации согласования совместных шагов, направленных на практическую реализацию договоренностей саммита Украина-ЕС, многие из которых, по его словам, является достаточно амбициозными и комплексными. «Наш особый интерес касается начала обзора достижения целей Соглашения об ассоциации. Мы также заинтересованы в обновлении параметров углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которые сделали дальнейшее развитие торговли и усиление секторальных положений Соглашения», - отметил премьер-министр. Стороны также договорились приложить усилия для подписания Соглашения об Общем авиационном пространстве во время 7-го заседания Совета ассоциации.

Напомним, заседание Совета ассоциации Украина-ЕС было запланировано 8 декабря в Брюсселе. Это ежегодное мероприятие, где на высшем политическом уровне проводится оценка выполнения Соглашения об ассоциации и определяются будущие планы.