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Премьер-министр Румынии Людовик Орбан подал в отставку после неутешительного результата его партии на парламентских выборах.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Mediafax.ro.

По предварительным подсчетам, выборы выиграли социал-демократы, которых возглавлял ныне заключенный за злоупотребление властью Ливиу Драгня. Они получили 30,2% голосов на выборах в Сенат и 29,8% в Палату депутатов.

Правящая Национал-либеральная партия Людовика Орбана заняла второе место с 25,5% і 25,11%. Несмотря на выигрыш оппонентов, Орбан сказал, что он все еще надеется на формирование коалиции его партии.

Маловероятно, что социал-демократы смогут сформировать правительство, поскольку в Национал-либеральной партии больше потенциальных союзников.

Правоцентристский альянс USR-PLUS, который занял третье место, как считается, сформирует коалицию с национал-либералами Орбана.

Третьей партией, которая может войти в возможную правоцентристскую коалицию, является Демократический альянс венгров в Румынии, занявший пятое место на выборах.

В состав румынского парламента также впервые войдет правая националистическая партия «Альянс за румынское единство».

Министр обороны в правительстве Орбана Николае Чука был назначен временным премьер-министром.

По сообщениям СМИ, нынешний глава службы внутренней безопасности Румынии (SRI) Эдуард Хеллвиг является одним из вероятных кандидатов в премьер-министры. Лидер USR-PLUS Дачиан Чолош заявил, что он также заинтересован быть премьер-министром.
ForUm

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