За год мировая экономика потеряла более триллиона долларов из-за киберпреступлений и дополнительных затрат на защиту от них. Лишь два года назад эта сумма составляла чуть более 600 миллиардов долларов. И с развитием киберпреступности за последние два года эти потери увеличились более чем вдвое.

Об этом говорится в совместном отчете компании-производителя антивирусного программного обеспечения McAfee и Центра стратегических и международных исследований (CSIS), передает hromadske.

Так, за этот год организации по всему миру потеряли примерно 945 миллиардов долларов из-за хакерских атак и еще 145 миллиардов на дополнительные расходы на кибербезопасность.

Опубликованный анализ создавали на основе данных, собранных компанией по маркетинговым исследованиям Vanson Bourne, специализирующейся на технологиях.

Исследователи провели опрос 1500 межотраслевых представителей IT и директивных органов компаний с формированием репрезентативной выборки, а также провели интервью с чиновниками, использовали открытые данные госорганов и доходов МВФ.

Лишь 4% опрошенных организаций заявили, что не имели никаких инцидентов с кибербезопасностью в 2019 году. Остальные рассказывали об убытках от вредного или шпионского программного обеспечения.

В то же время 92% респондентов заявляли, что кроме денежных потерь они несли потери производительности труда и рабочего времени. Самый длинный средний перерыв в работе из-за кибератаки составлял 18 часов, что наносило организациям в среднем более полумиллиона долларов убытков.

Авторы исследования говорят, что значительное увеличение кибератак можно объяснить, с одной стороны, более быстрой и точной реакцией на кибератаки (то есть эти атаки чаще фиксируют), а с другой — повышением уровня самых хакеров.

Также во время пандемии люди значительно увеличили свою активность в сети, что дает преступникам больше возможностей для работы.

Например, за последний год все больше кибератак было направлено на организации, для которых перерыв в работе имеет критическое значение, например медицинские и государственные учреждения.