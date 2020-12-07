Президент Владимир Зеленский выступает за восстановление Совета регионального развития, что сможет улучшить коммуникацию между центральной властью и властью на местах. Об этом сообщается в его Facebook по случаю Дня местного самоуправления.

«Еще никогда на местном уровне в Украине не было столько властных и финансовых возможностей, как сейчас. Вследствие децентрализации местные бюджеты увеличились в несколько раз, в целом по стране это колоссальная сумма: ежегодно – сотни миллиардов гривен», - заявил он.

Перешли на места и полномочия, и именно это, по мнению Зеленского, «обуславливает столь отчаянную борьбу за влияние в общинах почти по всей Украине».

«Децентрализация – это не просто о деньгах, о распределении возможностей. Прежде всего это о развитии. Деньги, как и полномочия, могут быть только инструментом, применяется в интересах общества. Но очевидно, что точно не ради воплощения в жизнь той или иной стратегии развития общин идет такая борьба на местах», - отмечает президент.

В связи с этим Зеленский видит задачей конструктивных сил в местных советах, центральной власти и общества в целом «сдерживание аппетитов дельцов, которые рассматривают местные бюджеты и новые полномочия исключительно как личную кормушку или компенсатор упущенных возможностей на национальном уровне».

«Время дельцов прошло. Если некоторым из них еще удалось переиграть интересы общества, обманув часть избирателей, то это вовсе не означает, что следующие пять лет могут быть для них временем личного обогащения и «княжения», как это бывало раньше», - заявил он.

Зеленский считает, что нужно продолжать реформу децентрализации именно так, как она и планировалась.

«Кстати, одним из наиболее перспективных направлений считаю реанимацию Совета регионального развития, что позволит существенно улучшить коммуникацию между мэрами, главами областных администраций, центральными органами власти. Местное самоуправление - это как раз о качестве жизни», - резюмировал Зеленский.

Пятый президент Петр Порошенко в апреле 2015 создал Совет регионального развития «с целью содействия налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов с органами местного самоуправления в вопросах выработки оптимальной модели развития местного самоуправления». Действующий президент Владимир Зеленский в декабре 2019 года издал указ о ликвидации Совета. В том же месяце он создал Совет развития общин и территорий «с целью содействия налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов с органами местного самоуправления».