также в разделеПолитика
В Конго умер украинский миротворец 8
Журналист: Сийярто пытался пожаловаться на Украину в ЕС, его проигнорировали 19
ЦПК: Суд обязал Венедиктову открыть дела против Дубинского и Деркача 39
Партия венгров демонстративно покинула заседание Закарпатского облсовета 25
Зеленский: Государство должно решить, кто будет вакцинироваться первым 21
КИУ: У Ермака в пять раз больше советников, чем у Зеленского 16
Кулеба: Байден – первый президент США, которому не нужно объяснить, что такое Украина 10
Первый помощник Зеленского рассказал, чем занимается в ОП 13
Закон об уголовной ответственности за ложь в декларациях направили Зеленскому 12
Зеленский посетил военных на Донбассе 11
Офис президента признает, что НАБУ является частью внешнего управления 47
Кравчук: Байден может заставить Россию уйти из Донбасса 31
Разумков подписал законы о помощи бизнесу во время карантина 13
Зеленский: Локдауна в декабре не будет, вероятность в январе – немаленькая 35
«Не вариант»: Разумков оценил возможность увольнения Степанова 18
Совет ассоциации Украина-ЕС состоится в феврале 2021 года 12
Сийярто пожаловался, что ОБСЕ не хочет отправлять миссию на Закарпатье 13
Нардеп Дубинский четвертый день ходит по Раде в футболке с фото коррупционера Сытника – требует выполнить решение КС 17

Президент Владимир Зеленский выступает за восстановление Совета регионального развития, что сможет улучшить коммуникацию между центральной властью и властью на местах. Об этом сообщается в его Facebook по случаю Дня местного самоуправления.  

«Еще никогда на местном уровне в Украине не было столько властных и финансовых возможностей, как сейчас. Вследствие децентрализации местные бюджеты увеличились в несколько раз, в целом по стране это колоссальная сумма: ежегодно – сотни миллиардов гривен», - заявил он.

Перешли на места и полномочия, и именно это, по мнению Зеленского, «обуславливает столь отчаянную борьбу за влияние в общинах почти по всей Украине».  

«Децентрализация – это не просто о деньгах, о распределении возможностей. Прежде всего это о развитии. Деньги, как и полномочия, могут быть только инструментом, применяется в интересах общества. Но очевидно, что точно не ради воплощения в жизнь той или иной стратегии развития общин идет такая борьба на местах», - отмечает президент.

В связи с этим Зеленский видит задачей конструктивных сил в местных советах, центральной власти и общества в целом «сдерживание аппетитов дельцов, которые рассматривают местные бюджеты и новые полномочия исключительно как личную кормушку или компенсатор упущенных возможностей на национальном уровне».

«Время дельцов прошло. Если некоторым из них еще удалось переиграть интересы общества, обманув часть избирателей, то это вовсе не означает, что следующие пять лет могут быть для них временем личного обогащения и «княжения», как это бывало раньше», - заявил он.

Зеленский считает, что нужно продолжать реформу децентрализации именно так, как она и планировалась.

«Кстати, одним из наиболее перспективных направлений считаю реанимацию Совета регионального развития, что позволит существенно улучшить коммуникацию между мэрами, главами областных администраций, центральными органами власти. Местное самоуправление - это как раз о качестве жизни», - резюмировал Зеленский.

Пятый президент Петр Порошенко в апреле 2015 создал Совет регионального развития «с целью содействия налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов с органами местного самоуправления в вопросах выработки оптимальной модели развития местного самоуправления». Действующий президент Владимир Зеленский в декабре 2019 года издал указ о ликвидации Совета. В том же месяце он создал Совет развития общин и территорий «с целью содействия налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов с органами местного самоуправления».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги