В Черновицкой области правоохранители задержали заказчика похищений частных предпринимателей с целью требования выкупа.

Как сообщила пресс-служба полиции, для задержания злоумышленника сотрудники полиции сымитировали похищение потерпевшего.

Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Организатора совершения уголовного преступления полицейские поместили в изолятор временного содержания.

В проведении спецоперации приняли участие представители Следственного управления и спецподразделения «КОРД» ГУНП в Черновицкой области совместно с Департаментом стратегических расследований НПУ и его областным подразделением под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры.

Получив информацию о подготовке к возможному похищению граждан, полицейские провели проверку полученных сведений, установили личность злоумышленника, его потенциальных жертв и схему уголовного преступления.

Сотрудники полиции выяснили, что 50-летний фермер из Хмельнитчины намерен организовать похищение нескольких частных предпринимателей из Хмельницкой и Винницкой областей.

Злоумышленник планировал требовать и получить от них деньги в особо крупных размерах в качестве компенсации за якобы нанесенный ущерб от аграрной деятельности. Первым субъектом противоправных действий должен был стать 55-летний житель Винницкой области.

По мнению злоумышленника, тот должен заплатить 150 тыс. долл. несуществующего долга. Вымогатель планировал похитить предпринимателя, удерживать его на территории Черновицкой области и, применяя к заложнику физическое насилие, заставить родственников передать указанную сумму средств.

Для спасения потенциальной жертвы фермера, полицейские имитировали похищение предпринимателя и задокументировали противоправные действия злоумышленника. По результатам успешно проведенной спецоперации правоохранители задержали организатора похищения в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Полицейские сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и части 2 статьи 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. За такие действия ему грозит до 7 лет лишения свободы. Следователи решают вопрос избрания подозреваемому меры пресечения.