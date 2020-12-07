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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что избранный президент США Джо Байден хорошо осведомлен об украинских делах.

Такое мнение он высказал в интервью РБК-Украина, отвечая на вопрос, изменится ли что-то в отношениях двух стран после прихода в Белый дом новой администрации.

«На самом деле этот вопрос сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Из позитива - безусловно, хорошо, что Джо Байден является первым в истории президентом США, которому в первый год работы не надо объяснять, что такое Украина», - сказал министр.  

По словам Кулебы, Байден «очень хорошо знает файл, и люди вокруг него тоже».

«Нельзя при этом игнорировать тот факт, что последний год-полтора тема Украины во внутренней политике США была мучительной. Кстати, Украина прошла этот период достойно, и это надо тоже зафиксировать. И надеемся, что это будет должным образом оценено», - подчеркнул глава МИД.
ForUm

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