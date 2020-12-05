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В Министерстве внутренних дел Украины предлагают рассмотреть вопрос отнесения вакцины от COVID-19 в список сильнодействующих лекарств. Таким образом, это может предусматривать уголовное наказание за ее подделку.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил в эфире программы Свобода слова Савика Шустера в пятницу, 4 декабря.

Он отметил, что есть государственный реестр лекарственных средств Украины, где есть все законные препараты, которые можно проверить по названию и их регистрационному номеру. Геращенко призвал не покупать лекарственные препараты в Интернете, поскольку есть вероятность мошенничества, и подчеркнул нюанс подделки вакцин.

«Мы обратились в Министерство здравоохранения с вопросом. У нас есть уголовная ответственность за продажу и подделку сильнодействующих лекарственных препаратов. Относятся вакцины к сильнодействующим лекарственным средствам? Уголовный кодекс не дает этому объяснение. И надо сейчас, вместе с юристами и врачами, дать ответ. Ведь если окажется, что вакцина — не сильнодействующий препарат, то они не будут попадать под понятие "фальсификация лекарственных средств". И это очень серьезный юридический момент. И сейчас, я думаю, и без моего выступления в студии фальсификаторы об этом знают», — констатировал заместитель МВД.

Геращенко добавил, что вакцинироваться нужно только в органах здравоохранения, имеющих соответствующие лицензии, иначе «вы просто потратите свои средства зря. Уколетесь в лучшем случае плацебо, в худшем — каким-то ядом».

В 2019 году Верховная Рада ужесточила уголовную ответственность за фальсификацию лекарств. За изготовление, приобретение, перевозку, пересылку, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных препаратов предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, в Украине пациентов с COVID-19 лечат 81 тысяча медиков.
ForUm

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