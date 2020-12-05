В Украине около 80% тестов на Covid-19 на бесплатной основе проводят государственные лаборатории.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

«Мы делаем в день… вот 4 декабря были почти 49 тысяч тестов — из них то, что мы делаем бесплатно, это около 80% от общего количества и мощностями наших лабораторий. Это полностью бесплатно — когда в больницу человека привозят, когда человек вызывает мобильную бригаду», — рассказал министр.

По его словам, сейчас собираются ввести бесплатное тестирование на антиген.

«Это быстрые тесты. Уже приехала первая партия. Мы хотим делать не менее миллиона тестов в месяц по всей стране, в том числе дать их семейным врачам, в мобильные бригады, это будет при госпитализации использоваться», — подчеркнул Степанов.

Напомним, в Украине пациентов с COVID-19 лечат 81 тысяча медиков.