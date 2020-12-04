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Одесский окружной административный суд удовлетворил иск Святослава Литинского об отмене решения Одесского областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального, принятого в 2012 году на основании закона, который в 2018 году был признан неконституционным.

«Два года мы стучали в эти двери... и они открылись! В Одесской области (решение облсовета) - отменен региональный язык. Соответствующее решение вынес Одесский окружной административный суд», - написал он в Facebook.

Отныне все ссылки на решение областного совета о введении регионального языка являются ничтожными.

Активист напомнил, что ранее «мы уже добились отмены регионального языка в городе Одессе».
ForUm

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