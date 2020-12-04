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Всемирная организация здравоохранения обновила свои рекомендации по использованию масок во время пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба ВОЗ в Украине.

Согласно обновленным рекомендациям тканевые (немедицинские) маски рекомендовано носить: 

Внутри помещений, где невозможно оценить качество вентиляции или с недостаточным проветриванием, независимо от того, есть ли возможность соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.

В достаточно проветриваемых помещениях, где невозможно держаться на расстоянии по меньшей мере 1,5 метра от других.

В магазинах, школах, церквях, ресторанах, спортзалах, остановках автотранспорта и т. д, если дистанция минимум в 1,5 метра невозможна.

На рынках, ярмарках или других собраниях под открытым небом, если невозможно держаться на дистанции по меньшей мере 1,5 метра от других.

Медицинские маски рекомендуется носить

Везде, где невозможно соблюдать дистанцию минимум в 1,5 метра, людям, которые имеют более высокие риски развития тяжелого течения COVID-19, а именно:

- людям старше 60 лет

- людям с хроническими болезнями

Везде людям с подозрением или подтвержденным COVID-19, независимо от того есть симптомы или нет, а также тем, кто ожидает результата тестирования.

Стоит ли носить маски во время занятий спортом

ВОЗ не рекомендует носить маски во время интенсивных занятий спортом, ведь маска может мешать комфортному дыханию. При этом стоит соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра и хорошо проветривать помещение. Особое внимание стоит уделять дезинфекции поверхностей, которых часто касаются.

Стоит ли носить маски / респираторы с клапанами

ВОЗ не рекомендует использование масок с клапанами, ведь клапан выдоха может пропускать воздух, таким образом происходит распространение вируса.

Вместе с тем в организации отмечают, что одна лишь маска не может защитить от вируса. Важно соблюдать дистанцию, избегать большого скопления людей, чихать и кашлять в локоть или одноразовый платочек, хорошо проветривать помещение.

Кроме того, в ВОЗ отметили важность мытья рук до и после использования маски.
ForUm

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