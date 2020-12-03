Служба безопасности Украины разоблачила руководителя одного из таможенных постов Киевской таможни на систематическом вымогательстве взяток с экспортеров.
Как сообщил пресс-центр ведомства, оперативники спецслужбы задокументировали организацию должностным лицом коррупционной схемы.
За различные суммы неправомерной выгоды он гарантировал коммерсантам не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении грузов. В случае отказа чиновник угрожал затягивать процессы таможенного оформления, а также безосновательно повышать уровень таможенной стоимости.
По предварительной информации, злоумышленник действовал в сговоре с должностными лицами подразделения таможенно-тарифного регулирования Киевской таможни.
Правоохранители задержали начальника поста согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения взятки за «решение вопроса» о растаможивании промышленного оборудования, которое ввозилось одним из поставщиков. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Проверяется возможная причастность к коррупционной схеме других должностных лиц и руководителей Киевской таможни. Продолжается досудебное следствие.
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