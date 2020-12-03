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Объемы расходов, предусмотренных в проектах закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2021» для обеспечения деятельности судебной власти, не соответствуют реальной потребности. Об этом говорится в письмах, которые Высший совет правосудия направил руководителям двух парламентских комитетов - по вопросам правовой политики и по вопросам бюджета, сообщила пресс-служба ВСП.

Наибольшее беспокойство, отмечают в ВСП, вызывает объем расходов на оплату труда судей и работников аппаратов местных и апелляционных судов.

Накануне подготовки законопроекта о госбюджете Высший совет правосудия направил в Кабмин приоритетные задачи финансового обеспечения судебной власти и ее независимости в период 2021-2023 годов. Среди этих приоритетов - обеспечение в полном объеме расходов на выплату судейского вознаграждения в установленном законодательством размере, оплату труда работников аппаратов судов, а также начисления на заработную плату.

При доработке проекта закона Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики предложил увеличить расходы общего фонда по бюджетной программе «Обеспечение правосудия местными, апелляционными судами и функционирование органов и учреждений системы правосудия» на 5,6 млрд гривен.

10 ноября 2020 Высший совет правосудия обратился в Министерство финансов с просьбой учесть предложения Комитета ко второму чтению. Однако в одобренном Кабинетом Министров и направленном для рассмотрения во втором чтении законопроекте эти предложения не учтены.

Отмечается, что денежным вознаграждением в следующем году будут обеспечены только 5245 судей и 22287 работников аппаратов судов (при фактической численности работников аппаратов судов по состоянию на 1 ноября 2020 – 25 070). Другие расходы потребления апелляционных и местных судов обеспечены лишь на 29% (447,6 млн грн при необходимости 1,5 млрд гривен).
ForUm

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