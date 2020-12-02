В городе Озимек на западе Польши во время строительных работ погиб гражданин Украины.
Как сообщил пресс-офицер Пожарной службы Опольского воеводства Лукаш Новак, на мужчину упала железобетонная конструкция лестницы, передает Укринформ.
По словам Новака, информация о трагедии поступила к спасателям в 7:35 по киевскому времени. Железобетонная конструкция лестницы, которая перемещалась с помощью подъемного крана, сорвалась с тросов и упала прямо на украинца.
Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали смерть мужчины.
Причины трагедии выясняют полиция, прокуратура и Государственная инспекция труда.
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