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Украина вместе с партнерами сорвала попытку России легитимизировать представителей ОРДЛО, использовав формат Аррiа Совбеза ООН.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Укринформ           .

«Заседание (Совета Безопасности ООН по формуле Аррiа 2 декабря. - Ред.) будет бойкотировать не только Украина, но и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме РФ, страны-участницы ОБСЕ, которые входят сегодня в Совбез. Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках ТКГ», - отметил Кулеба.

Он добавил, что благодаря принципиальной позиции наших партнеров в Совете Безопасности ООН российскую PR-акцию даже не будут транслировать на официальных ресурсах ООН.

«Это четкий ответ на попытки РФ манипулировать международными площадками и форматами для распространения своей пропаганды», - акцентировал руководитель внешнеполитического ведомства.

Кулеба также выразил благодарность международным партнерам, в частности Германии и Франции как участникам нормандского формата, за сильную солидарную позицию в поддержку Украины.

Как сообщили российские СМИ, представители самопровозглашенных «республик» Донбасса заявили о намерении выступить на заседании Совета Безопасности ООН по формуле Аррiа на тему: «Реализация Минского комплекса мероприятий (...)», которое состоится 2 декабря.
ForUm

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