В ночь на 2 декабря военнослужащие главного оперативно-розыскного отдела и мобильного подразделения Мукачевского пограничного отряда совместно с сотрудниками СБУ обнаружили и изъяли у контрабандистов летательный аппарат, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Дельтаплан контрабандистов задержали сразу после приземления неподалеку от населенного пункта Ильница Иршавского района Закарпатской области в ходе реализации оперативной информации. Также правоохранители задержали двух пилотов, управлявших дельтапланом. Кроме того, при осмотре места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли приборы навигации с проложенными маршрутами, радиостанции, флэш-носители, планшет и устройства, используемые при посадке летательного аппарата.

В настоящее время уже известно, что задержанные граждане неоднократно совершали незаконное перемещение табачных изделий в Румынию. Об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 334 УК Украины «Нарушение правил международных полетов», направлено уведомление в Главное управление СБУ в Закарпатской области.

Летательный аппарат у контрабандистов пока изъят и доставлен в Мукачевский пограничный отряд. Следственные мероприятия продолжаются.