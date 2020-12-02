В течение прошлых суток, 1 декабря, вооруженные формирования РФ и ее наемники дважды нарушили договоренности о прекращении огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, огневую активность противника с применением стрелкового оружия зафиксировали недалеко от населенного пункта Екатериновка. Из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия противник вел огонь неподалеку Попасной.

Провокационные вражеские выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому огонь они не открывали.

С начала текущих суток, 2 декабря, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина. Однако украинские воины бдительности не теряют и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника.