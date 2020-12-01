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Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что невозврат ответственности за недостоверные сведения в декларации до конца года освободит от необходимости подавать электронные декларации более чем миллиону человек.

Как передает Укринформ, об этом он заявил в комментарии журналистам после завершения заседания парламента во вторник, 1 декабря.

По словам депутата, есть риск, что соответствующий законопроект не будет принят вообще.

«У нас есть проблема. Большинство фракций, включая »Слугу народа», поддерживают жесткое наказание (за неправдивые данные в декларации. - Ред.), но есть коллеги в других фракциях, которые не поддерживают... Нам крайне необходимо принять закон до Нового года, но если мы зайдем в процесс - первое, второе чтение, поправки, - то мы его не примем вообще... Если мы не примем его вообще, то больше миллиона человек могут не декларироваться... Это будет «зрада» национального масштаба», - убежден Арахамия.

Он добавил, что сегодня состоится финальное заседание рабочей группы относительно решения вопроса электронного декларирования.

Напомним, 27 ноября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о возобновлении ответственности за декларирование недостоверной информации.
ForUm

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