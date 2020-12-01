Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за январь-октябрь 2020 года сведен с дефицитом 989 миллионов долларов против дефицита в 10,4 миллиарда долларов годом ранее.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Национального банка Украины,

Дефицит внешней торговли товарами за этот период сократился более чем в 2 раза - с 11,6 до 4,8 миллиарда долларов.

Также сообщается, что профицит внешней торговли услугами вырос более чем в 3 раза – с 1,2 миллиарда долларов до 3,8 миллиарда долларов.