Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за январь-май 2020 года сведен с профицитом 305 миллионов долларов против дефицита в 3,495 миллиарда долларов годом ранее, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Национального банка Украины

Так, дефицит внешней торговли товарами за этот период сократился почти в 3 раза - с 4,173 до 1,491 миллиарда долларов, а профицит внешней торговли услугами вырос в 2,6 раза – с 678 млн долл. до 1,796 миллиарда долларов.

По данным Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины за 2019 год сведен с дефицитом в 3,633 миллиарда долларов, что в 1,7 раза ниже дефицита за 2018 год.