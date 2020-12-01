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Глава правления – президент «Киевгорстроя» Игорь Кушнир вошел в рейтинг 25 лучших топ-менеджеров Украины.

Редакция журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» сформировала лонг-лист из 160 руководителей крупных компаний Украины. В отдельный рейтинг попали десять управленцев, которые являются основателями бизнеса. Свой рейтинг получили 25 лучших топ-менеджеров частных компаний, в который и вошел Игорь Кушнир.

«Игорь Кушнир руководит крупнейшей строительной компанией «Киевгорстрой» уже восемь лет. Сегодня компания занимает треть рынка недвижимости Киева. В активной фазе строительства находится 27 жилых комплексов общей площадью 2,5 млн кв. м», - отмечает издание.

По словам самого Игоря Кушнира, залогом успеха руководителя является командная работа всего коллектива.

«Я благодарен организаторам, но в то же время хочу сказать, что это результат работы всей команды. В каком-то интервью я уже рассказывал, что мой стиль управления авторитарно-демократический. В хорошем смысле. Конечно, разделение полномочий и делегирование - это основа. Но я лично контролирую выполнение поставленных задач по всей вертикали. Это позволяет понимать, что происходит, видеть процессы и прогнозировать дальнейшие шаги. Уверен, что развитие компании зависит от верных решений и их добросовестного выполнения. На сегодняшний день наши результаты говорят о том, что мы движемся в правильном направлении. И сбавлять обороты не собираемся!» - подчеркнул Игорь Кушнир. 

Эксперты оценивали кандидатов по пяти критериям: эффективное управление; эмоциональный интеллект; внедрение инноваций; стратегическое мышление; антикризисное управление. Часть экспертов оценивали кандидатов на условиях анонимности. Финальный рейтинг формировался из трех оценок: экспертного жюри (60%), редколлегии (20%) и голосования на сайте Delo.ua (20%). 

 
ForUm

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