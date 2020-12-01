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Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила трех участников незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР», которые принимали активное участие в боевых действиях против подразделений антитеррористической операции и операции Объединенных сил.

По данным следствия, трое фигурантов, один из которых является начальником штаба противотанкового дивизиона так называемой Гвардейской оперативно-тактической группы «Кольчуга», в 2014-2015 годах присоединились к рядам террористических группировок.

Установлено, что боевики причастны к обстрелам позиций украинских военных подразделений и правоохранительных органов.

Из-за постоянного пребывания боевиков на временно неподконтрольной украинской власти территории следователи СБУ заочно сообщили им о подозрении в совершении преступлений по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Фигурантов объявили в международный розыск. Сейчас судом решается вопрос об осуществлении в отношении подозреваемых специального досудебного расследования. Следственно-розыскные действия происходили под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры. 
ForUm

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