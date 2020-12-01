Известное австрийское архитектурное бюро «Coop Himmelblau» участвует в строительстве оперного театра в Севастополе, заявил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

«Уже некоторое время курсируют слухи об участии архитектурного бюро «Coop Himmelblau» во флагманском проекте Путина в Крыму – сооружении оперного театра в оккупированном Севастополе. В начале октября я позвонил директору бюро Вольфу Приксу и пытался убедить его не разрушать свою репутацию участием в этой косвенной и в то же время однозначной легитимизации аннексии. К сожалению, он не прислушался к моим аргументам», - написал он в Facebook.

В связи с этим посол выразил сожаление и сообщил архитектору Приксу, что Украина серьезно изучает вопрос введения санкций в отношении него и его бюро.

«Наши партнеры по всему миру будут уведомлены, что когда-то респектабельное архитектурное бюро заключает сейчас сомнительные сделки с Путиным», - резюмировал Щерба.