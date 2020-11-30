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Канцлер Германии Ангела Меркель во время одной из встреч поинтересовалась у лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, понимает ли она украинский язык.

Об этом Тихановская рассказала в интервью Радио Свобода.

«Ангела Меркель, кстати, не только вспоминала, но говорит об Украине, об украинском языке. Она говорит: «Вы понимаете украинский?». Я говорю: «Конечно, я понимаю - он ​​очень и очень близок к белорусскому (на российский не слишком похож), и мы достаточно легко понимаем друг друга». – «Ну, хорошо». Вот такой скоротечный разговор был у нас», - сказала Тихановская.

Она добавила, что европейские лидеры «очень хорошо владеют информацией о ситуации в Беларуси».

«Они знают, что происходит, вовлечены в эту ситуацию и всячески хотели бы помочь. Не всегда это, конечно, удается так, как им того хотелось бы. Но мы чувствуем эту поддержку», - сказала лидер белорусской оппозиции.

Напомним, Тихановскя 6 октября провела в Берлине переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Власть страны продолжает применять жестокие репрессии против участников мирных протестов.
ForUm

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