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Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник встретится в Берлине с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, сообщила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Они обсудят ситуацию в Белоруссии после президентских выборов, передает Интерфакс.

29 сентября с Тихановской встретился президент Франции Эммануэль Макрон. Их беседа состоялась в Литве. По итогам встречи Тихановская сказала, что президент Франции пообещал сделать все возможное, чтобы помочь урегулировать политический кризис в Белоруссии. Макрон со своей стороны выразил надежду на то, что в ближайшие недели ОБСЕ возьмется за посредническую миссию в Белоруссии.

Евросоюз и в том числе Германия не признали победу Александра Лукашенко на президентских выборах и не считают его легитимным президентом.

30 сентября Тихановская объявила, что начинает формировать правительство в изгнании.
ForUm

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