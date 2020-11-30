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В период кризиса важно задуматься о смысле своей жизни, постигнуть суть событий, поступков и приблизиться к Богу.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Наша задача – всем своим существом, всеми своими силами очистить свое сердце и сделать душу способной жить в вечности. Поэтому не нужно сетовать на сложную ситуацию, в которой мы оказались. Когда нам хорошо, мы ведь часто забываем о Боге и очень редко Его благодарим. А когда какие-то особые переживания случаются, сложности, то мы начинаем искать причину, почему так происходит. И вспоминаем о Боге», - отметил митрополит Антоний.

По словам архиерея, необходимо очищать свою душу постом и молитвой, а также бороться с грехами, независимо от кризисов.

«Неправильно думать, что, например, в период кризиса есть какой-то особый пост, есть особые воздержания или попущения. Другое дело, что в кризис нас сама ситуация заставляет задуматься о смысле своей жизни, мы пытаемся постигнуть суть событий, поступков», - подчеркнул владыка.

Управделами УПЦ напомнил, что поститься нужно всегда так, чтобы получить духовную пользу.

«Духовная польза будет только тогда, когда мы научимся смирению, причем не теоретически, а будем ощущать свою полную неспособность самостоятельно достигнуть совершенства. И будем добрее к тем людям, которые рядом, которым тоже не так уж и легко, но у которых, возможно, нет той благодатной помощи, которая есть у нас, людей церковных. Поэтому пост призван через самоуничижение, самоограничение разрушить и стереть дебелость, как пишется в наших  богослужебных книгах. Пост – способ достичь мягкости души, которая делает человека способным услышать Бога и принять другого человека. И это является нашим главным заданием в пост. Опять полюбить Бога и вернуть себе утерянный рай», - заключил митрополит Антоний.

 
ForUm

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