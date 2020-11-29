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В Украине по состоянию на 29 ноября заполнены 47,5% больничных коек для пациентов с коронавирусом. Всего введено уже 56 527 таких кроватей.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В стране больше не осталось ни одного региона, где были бы заполнены более 70% больничных коек для COVID-19. Самая плохая ситуация наблюдается в Николаевской (65,6%), Кировоградской (65,1%), Полтавской (64%), Запорожской (60,3%) и Черниговской (59,6%) областях. В Киеве заняты 53,8% коек.

Меньше всего заполнены больничные койки в Херсонской (19,7%), Луганской (26,3 %), Донецкой (35,9%), Тернопольской (37,7%) и Волынской (41,3%) областях.

При этом в стране продолжается рост заболеваемости COVID-19. Сейчас этот показатель составляет 490,5 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Сумской области - 971,4. В Киеве показатель составляет 620,5.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали почти 13 тысяч новых случаев коронавируса.
ForUm

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