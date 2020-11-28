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Во время тестирования на коронавирус в Великобритании многим поставили ошибочный диагноз.

Об этом со ссылкой на данные Департамента здравоохранения и социального обеспечения страны передает агентство Reuters.

Как сообщается, причиной лабораторной ошибки стала партия некачественных химикатов, которые используются при тестировании на коронавирус.

«Служба департамента связалась с 1311 людьми, которым ошибочно сообщили о положительном результате тестов на COVID-19, проведенных с 19 по 23 ноября… Были приняты быстрые меры, чтобы проинформировать пострадавших. Их попросили пройти еще один тест и продолжить самоизоляцию, если у них есть симптомы», — рассказали в ведомстве.

Напомним, вакцину от коронавируса Pfizer начали развозить по миру.
ForUm

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