Во время тестирования на коронавирус в Великобритании многим поставили ошибочный диагноз.
Об этом со ссылкой на данные Департамента здравоохранения и социального обеспечения страны передает агентство Reuters.
Как сообщается, причиной лабораторной ошибки стала партия некачественных химикатов, которые используются при тестировании на коронавирус.
«Служба департамента связалась с 1311 людьми, которым ошибочно сообщили о положительном результате тестов на COVID-19, проведенных с 19 по 23 ноября… Были приняты быстрые меры, чтобы проинформировать пострадавших. Их попросили пройти еще один тест и продолжить самоизоляцию, если у них есть симптомы», — рассказали в ведомстве.
Напомним, вакцину от коронавируса Pfizer начали развозить по миру.
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