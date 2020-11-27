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Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре 2020 года выросла по сравнению с октябрем 2019 года на 13,5% - до 12 тыс. 174 грн, сообщает УНИАН со ссылкой на Государственную службу статистики.

При этом по сравнению с сентябрем 2020 года размер средней номинальной заработной платы в октябре вырос на 1,5%.

Реальная заработная плата в октябре 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 0,5%, а по сравнению с октябрем 2019 года – на 10,6%.

Госстат отмечает, в октябре наибольший рост средней зарплаты штатных работников по сравнению с октябрем прошлого года зафиксировали в Черновицкой и Херсонской (на 20,9%), Ривненской и Николаевской (на 19,7%), Закарпатской (на 19,1%), Ивано-Франковской (на 19%), Кировоградской (на 18,9%), Тернопольской (на 18,4%) областях.

Среди регионов на первом месте Киев, в котором штатные работники получают в среднем 17 494 грн, самый низкий уровень зарплат - в Черновицкой области (9926 грн).

В годовом измерении в прошлом месяце зарплата в сфере здравоохранения и социальной защиты выросла на 54%, в сфере искусства, спорта и развлечений - на 35,4%, образовании - на 17,7%, информации и телекоммуникаций - на 17,6 %, в профессиональной, научной и технической деятельности - на 15,7%, в строительстве - на 9,8%, в сельском хозяйстве - на 9,5%.
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