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Средняя номинальная зарплата украинцев за сентябрь 2020 года была на 12,3% больше той, которую они получили за сентябрь 2019 года, и составила 11 998 грн.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Средняя номинальная зарплата украинцев за сентябрь 2020 года в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (5000 грн). По сравнению с августом 2020 года размер средней номинальной заработной платы увеличился на 4,8%.

Наибольшая средняя номинальная зарплата за прошлый месяц была в области информации и телекоммуникаций (20089 грн, на 17,7% больше, чем за сентябрь 2019 года). На втором месте по этому показателю - сфера финансовой и страховой деятельности (19332 грн, на 7,8% больше); на третьем - профессиональная, научная и техническая деятельность (17092 грн, на 16,1% больше).

Наименьшие средние номинальные зарплаты за сентябрь 2020 года были в сферах временного размещения и организации питания (6557 грн, на 3,3% меньше, чем за сентябрь 2019 года); здравоохранения и предоставления социальной помощи (8931 грн, на 29,1% больше); операций с недвижимым имуществом (9330 грн, на 8,6% больше).

 
ForUm

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