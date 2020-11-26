также в разделеПроисшествия
Под Одессой тонет судно спасательной службы 44
На Одесчине 17-летнему парню взрывом гранаты оторвало руку 14
В Одессе в исполнительную службу прислали конверт с ртутью 7
В Чернигове установили, кто бросил директора стадиона в мусорный бак 37
Боевики совершили 4 обстрела на Донбассе, погиб военный 52
В Украине – почти 14 тысяч новых случаев COVID-19 35
Стало известно имя погибшего на Донбассе бойца 198
Раненый вражеским снайпером военный умер в больнице 24
От коронавируса умер ученый и врач Ивано-Франковской облбольницы 22
Снайпер боевиков ранил украинского военного, он – в тяжелом состоянии 18
В Чернигове бросили в мусорник и избили директора стадиона 21
На Черкасчине между фурами зажало легковушку, погибли женщина и ребенок 24
Вчера оккупанты 4 раза нарушили перемирие 13
В Одесской области на охоте застрелили мужчину 16
В Словакии разбился автобус с украинцами, есть жертвы 27
В Конго от COVID-19 умер украинский военный 10
Представители «Опоры» попали в ДТП на Запорожье 9
ООС: Боевики совершили 6 обстрелов и минировали украинские позиции 13

За прошедшие сутки, 25 ноября, вооруженные формирования РФ и ее наемники трижды нарушили договоренности о прекращении огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил

Так, выстрелами из гранатометов различных систем противник пытался спровоцировать наших воинов на участке в пригороде Авдеевки. Стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет российско-оккупационные войска применили неподалеку Водяного.

Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

О нарушении режима прекращения огня и использовании вооруженными формированиями РФ запрещенных мин через Украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 26 ноября, нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги