В Одессе неизвестные направили в госучреждение конверт с ртутью, сообщает пресс-служба полиции области.

Так, 24 нояюря в Малиновский отдел полиции поступило сообщение из государственного учреждения района о том, что при разборке почты из уличного почтового ящика в одном из конвертов было обнаружено подозрительное вещество.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По предварительным выводам спасателей, обнаруженное вещество является ртутью. Ее изъяли и направили на утилизацию.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия и лица, к ней причастны, устанавливаются.

По данным местных СМИ, конверт обнаружили сотрудники первого Малиновского отдела государственной исполнительной службы.